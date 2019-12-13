نُشر في بواسطة اليمن العربي

عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت 

ينشر “اليمن العربي” برنامج مواعيد إقلاع وهبوط طيران الخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، وهي على النحو التالي :

رقم الرحلة: 607 
خط الرحلة: القاهرة – سيئون 
الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل. 
(توقيت القاهرة) .
الوصول: 06:30 صباحا .

رقم الرحله : 644 
خط الرحلة: سيئون – عمان 
الاقلاع : 07:45 صباحا .
الوصول : 10:00 صباحا .

رقم الرحلة: 645 
خط الرحلة: عمان – سيئون 
الاقلاع : 11:00 ظهرا. 
(توقيت عمان) 
الوصول : 15:15 عصرا .

رقم الرحلة: 606 
خط الرحلة: سيئون – القاهـرة 
الاقلاع : 16:00 مساء .
الوصول: 18:45 مساء .

رقم الرحلة: 601 
خط الرحلة: القاهرة – عـدن 
الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. 
(توقيت القاهرة) 
الوصول : 06:30 صباحا. 

رقم الرحلة: 506 
خط الرحلة: عدن – جدة 
الاقلاع : 08:30 صباحا .
الوصول: 10:30 صباحا .

رقم الرحلة: 507 
خط الرحلة: جدة – عـدن
الاقلاع : 12:00 ظهرا.
(توقيت جدة) 
الوصول : 14:00 ظهرا .

رقم الرحلة: 600 
خط الرحلة: عـدن – القاهرة 
الاقلاع: 15:00 عصرا. 
الوصول: 17:30 مساء.

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