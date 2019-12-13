عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت 

ينشر “اليمن العربي” برنامج مواعيد إقلاع وهبوط طيران الخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، وهي على النحو التالي :
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة – سيئون
الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل.
(توقيت القاهرة) .
الوصول: 06:30 صباحا .
رقم الرحله : 644
خط الرحلة: سيئون – عمان
الاقلاع : 07:45 صباحا .
الوصول : 10:00 صباحا .
رقم الرحلة: 645
خط الرحلة: عمان – سيئون
الاقلاع : 11:00 ظهرا.
(توقيت عمان)
الوصول : 15:15 عصرا .
رقم الرحلة: 606
خط الرحلة: سيئون – القاهـرة
الاقلاع : 16:00 مساء .
الوصول: 18:45 مساء .
رقم الرحلة: 601
خط الرحلة: القاهرة – عـدن
الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل.
(توقيت القاهرة)
الوصول : 06:30 صباحا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن – جدة
الاقلاع : 08:30 صباحا .
الوصول: 10:30 صباحا .
رقم الرحلة: 507
خط الرحلة: جدة – عـدن
الاقلاع : 12:00 ظهرا.
(توقيت جدة)
الوصول : 14:00 ظهرا .
رقم الرحلة: 600
خط الرحلة: عـدن – القاهرة
الاقلاع: 15:00 عصرا.
الوصول: 17:30 مساء.