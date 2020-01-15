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عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح

عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح التي تقدمها لكم شركة أبراج هايبر ماركت اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض أبراج هايبر ماركت : لبن لمار نصف دسم – 1 لتر , لبن عبور لاند 0 دهون – 1 لتر , لبن بخيره كامل

الدسم جهينة – 1 لتر , لبن كامل الدسم من بشاير – 450 مل , ل كتصويا لبن صويا ل يت+كول جين 1ل , لبن بنكهة

الشوكولاتة من دانون دانجو – 200 مل , لكتسوى لبن صويا نباتى 1لتر , الفيصل كرواسون شوكولتة 60ج ,

بلومارى كافيار كريم 190ج , الافتتاح الكبير فرع الزايدي , تابعواعروضنا اليومية على موقع عروض