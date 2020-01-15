منوعات

عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح

15 يناير، 2020
0
عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح

عروض أبراج هايبر ماركت اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض الافتتاح التي تقدمها لكم شركة أبراج هايبر ماركت اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض أبراج هايبر ماركت : لبن لمار نصف دسم – 1 لتر , لبن عبور لاند 0 دهون – 1 لتر , لبن بخيره كامل

الدسم جهينة – 1 لتر , لبن كامل الدسم من بشاير – 450 مل , ل كتصويا لبن صويا ل يت+كول جين 1ل , لبن بنكهة

الشوكولاتة من دانون دانجو – 200 مل , لكتسوى لبن صويا نباتى 1لتر , الفيصل كرواسون شوكولتة 60ج ,

بلومارى كافيار كريم 190ج , الافتتاح الكبير فرع الزايدي , تابعواعروضنا اليومية  على موقع عروض


Content Protection by DMCA.com

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض نستو الدمام الجوالات اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الاولى 1441

عروض نستو الدمام الجوالات اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الاولى 1441

15 يناير، 2020
Photo of عروض مكتبة جرير اليوم 16 يناير الموافق 21 جمادى الأولى عروض التخفيضات الكبرى ل 4 أيام

عروض مكتبة جرير اليوم 16 يناير الموافق 21 جمادى الأولى عروض التخفيضات الكبرى ل 4 أيام

15 يناير، 2020
Photo of عروض أسواق المزرعة الشرقية الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

15 يناير، 2020
Photo of عروض أسواق المزرعة الرياض الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق المزرعة الرياض الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق