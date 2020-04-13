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عروض أسواق استرا تبوك الأسبوعية 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض الأسبوع

عروض أسواق استرا تبوك الأسبوعية 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض الأسبوع التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 19-8-1441

عروض أسواق استرا تبوك : موز / أناناس / تفاح احمر امريكي / كمثرى امريكي / كاجو ابيض / سميد ناعم او

خشن / ديتول مطهر ومعقم للجراثيم / مافن عادي او قليل الدسم / استرا كب كيك او دونات / الكبير 100 قطع كبة

دجاج / الكبير اصابع بطاطس مجمدة / تابعوا كل جديد على موقع عروض