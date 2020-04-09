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عروض أسواق استرا تبوك اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض نهاية الأسبوع

9 أبريل، 2020
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عروض أسواق استرا تبوك اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض نهاية الأسبوع


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عروض أسواق استرا تبوك اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض نهاية الأسبوع

عروض أسواق استرا تبوك اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض نهاية الأسبوع التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 14-8-1441

عروض أسواق استرا تبوك : رياض فود كريم كراميل / زدني خليط الكيك المتنوع / رياض فود خليط القلقيمات /

زدني بودرة الكاسترد / رياض فود نشا بودرة / رياض فود بكربونات الصوديم /زدني حليب بودرة علب /

جنّات أرز كالروز / جنات شاي علاقي / زدني كاكاو بودرة / زدني جبنة كريمي كاسات / خيار / جزر / بطاطا /

زهرة / باذنجان أسود / ملفوف أبيض / جينتو مسحوق غسيل متنوع / جينتو مطهر ومعقم سائل / جينتو مطهر

ومنظف متنوع / كلور مبيض الملابس / لحم مفروم بقري أو بدون عظم طازج / لحمة كفتة غنم استرا سمان مبرد

طازج / سمك القاروص صغير طازج / تابعوا كل جديد على موقع عروض 

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