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عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 هل هلالك رمضان

عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 هل هلالك رمضان التي تقدمها لكم أسواق الجزيرة اليوم الخميس 16-4-2020 الموافق 23-8-1441

عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية : تويكس شوكولاتة مينيز ، يمامة كب كيك منوع ، لوتي بيبرو اصابع بسكويت

منوعة ، زهرتي زيت زهرة الشمس 1.6 لتر ، افا مياه عذبة للشرب ، إيكوهوم صابون سائل للايدي ، كرفس محلي

، اروا ماء بنكهة الحمضيات / التفاح / البرتقال 2 لتر ، بيب خل ابيض 1 جالون ، زيت جوز الهند عضوي 500

مل ، ساديا دجاج مجمد كامل 1300 غرام ، السنبلة رقائق بف باستري 800 غرام ، بينار لبنة تركية 400 جرام ،

اورينكس ورق قصدير ، ريما مفارش سفرة ، ليلك مناشف مطبخ 300 متر ، فاني دو مزيل بقع الاقمشة 900 مل ،

دون مطهر بخاخ لافندر / ليمون 450 مل ، لوكس سائل غسيل الصحون 750 مل ، جف كريم غسيل منوع 500

مل ، اريال باور جل منظف اوتوماتيك منوع 2لتر ، كومفورت منعم ملابس منوع ، بامبرز حفائض اطفال منوعة ،

كلينكس مناديل كلاسيك ، السعودية مفروم لحم غنم / بقري ، الكبير فيليه الدجاج مغلف بالخبز ، كون زون آيس كريم

منوع 1 لتر ، الكبير شرائح مانجو 1 كغم ، كاردينال جبن قشقوان 250 جرام ، مضخة مياه كهرباء قابلة للشحن ،

حامل قارورة مياه مع صنبور ، نيوفلام طقم طبخ غير لاصق 8 قطع ، ممسحة نوافذ مزودة برشاش ماء ، واليكم

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