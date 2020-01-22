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عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق الجزيرة اليوم الخميس 23-1-2020 الموافق 28-5-1441

عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية : أليشان ارز بسمتي سيلا 5 كغم ، الربيع اكسبرس اكياس شاي اسود 150 +

50 مجانا ، ليلاك مناديل وجه 6 * 100 منديل ، كيوي إيطالي ، برجر لحم بقري ، سلمون ستيك ، مكدوس سوري

، غنية جبنة موزاريلا ، جبنة بدر قليل الدسم بحبة البركة ، كيندر بوينو شوكولاتة ، سكيتلز حلوى فواكه / كريزي ،

اولكر ديلوكس ويفر منوع ، فوشيلي شوكولاتة منوعة ، تانياه مياه شرب قليلة الصوديوم ، ستار ماء صودا ، لميا

زيت طبخ 1.8 لتر ، سيافا تمر صقعي بالعسل واللوز والسمسم 400 غرام ، روبرت لانشون الدجاج بالتوابل الحارة

850 غرام ، كاردينال جبن حلوم ، الكبير جمبو هوت دوغ 400 غرام ، السنبلة رقائق بف بيستري 400 غرام ،

امريكانا بسلة خضراء / خضار مشكل 450 غرام ، كوجي سان صابون استحمام للتفتيح ، فا سبراي للجسم ، كلين

دو مطهر للاسطح منوع 3 لتر ، جنتو مسحوق غسيل الملابس 3 كغم منوع ، جيزمو اوعية طعام مربعة / مستطيلة

3 قطع ، قطاعة خضار متعددة ، اكياس حرارية لحفظ المواد الباردة او الساخنة احجام واسعار منوعة ، هوم إسينشال

قماش طاولة ، دعاسة حمام طقم 2 قطعة ، رويال فورد اواني طهي ستانليس ستيل 12 قطعة ، واليكم الصور الآتية

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