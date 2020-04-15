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عروض أسواق العقيل الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 أهلا رمضان

عروض أسواق العقيل الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 أهلا رمضان التي تقدمها لكم أسواق العقيل اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض أسواق العقيل الأسبوعية : ارز الوليمة 10 كيلو ، زيت العربي 1.8 لتر ، شوفان كويكر 500 غرام ،

شامبو برت بلاس 600 مل ، قشطة قيمر كويتي 250 مل ، دجاج هلال ، مرقة الدجاج ماجي ، جبنة كريم زجاج

المراعي 900 غرام ، مياه شرب هاجر ، شابورة هرفي ، مفروم غنم السعودية 400 غرام ، بطاطس لامب وستون

ويدجز 2.5 كيلو ، فيليه السمك الابيض 1 كيلو ، جبنة ثلاث بقرات ، فراولة مجمدة مونتانا ، جبنة بيضاء داري ،

ايس تي ليبتون ، عرانيس ذرة مجمدة الكبير 4 حبة ، لفائف التورتيلا حار متبل الكبير 12 قطعة ، مسحوق كاسترد

جرينز 450 غرام ، باكينج باودر فوستر كلاركس ، مشمش نجفف نجود 200 غرام ، بزار لحم الامير 300 غرام

، كزبرة مطحون الامير 250 غرام ، بهارات لحم امتياز الطبيعة 300 غرام ، زيت كانولا صافي اولايت بلاستيك

1.8 لتر ، رقائق كاملة شوفان بيري هلس 800 غرام ، معكرونة ، زيت الذرة الخالص بلاستيك الجود 1.8 لتر ،

عصير طويل الاجل مانجو الربيع 250 مل ، جبنة قريش تشيزلاند ، لبنة تركية ساركو ، مكدوس بالجوز حدائق

شتورة ، زيتون يوناني اسود طبيعي الريف ، سلطة زيتون بالشطة والزيت الملكة ، مربى المشمش شهد ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

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