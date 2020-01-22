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عروض أسواق العقيل الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق العقيل الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق العقيل اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض أسواق العقيل الأسبوعية : شاي ريد ليبل علاقي 100 كيس ، مياه شرب هاجر ، شامبو برت بلاس 200

مل للحبة ، مسحوق غسيل اكسترا وايت 10 كغم ، طحين فاخر كويتي 1 كيلو ، ليمون / للكيلو ، قهوة الرفاعي منوع

250 غرام / للحبة ، شامبو العبايات اسود مركز اومينو 1500 مل ، ورق نشاف موج ماكسي رول 700 غرام ،

فضفاض للملابس 400 مل ، فازلين اصلي 100 مل ، اولويز كبير بالاجنحة 30 فوطة ، كريم للتنظيف ليمون

بالحبيبات جيف 750 مل ، مزيل البقع للملابس الملونة كلوركس 900 مل ، مطهر برائحة الصنوبر درامر 4 لتر ،

مثبت شعر شمسي الاميرة بخاخ 300 مل ، شامبو وبلسم بزيت الزيتون الجوف 350 مل ، صابون سائل سيدار

400 مل / للحبة ، جل منظف عام ومعطر العملاق 1000 غرام ، مناديل شنطة سيتي 180 منديل ، مناديل مبللة

لبشرة صحية بيبي جوي 80 منديل ، كاسات ورقية 56 حبة ، مناديل مبللة رائحة العود رايت 144 منديل ، ليف

غسيل صحون 12 حبة ، مناديل مبللة نون 72 منديل ، مناديل ناعمة نورس 100 منديل ، زيتون اسود كامل علب

اكورسا 100 غرام ، ارز بنجابي المها هندي 5 كيلو ، دجاج دوكس ، دقيق فوم بر فاخر 10 كغم ،واليكم الصور

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