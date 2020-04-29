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عروض أسواق العقيل الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض أسواق العقيل الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق العقيل اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض أسواق العقيل الأسبوعية : زبادي روب طازج كامل الدسم نادك 2 كغم ، زيت زيتون نادك 250 مل ، جبنة

شيدر زجاج نادك ، جبنة دبل كريم هنجاري تشيز لاند ، لبنة تركية يوروك اغلو ، بطاطس امريكانا مجمدة 2.5 كيلو

، مكدوس باذنجان جولدن بليت ، كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا ، عسل طبيعي الشفاء 500 غرام ، الشوفان الابيض

العلالي 400 جرام ، مناديل سوفتي ، ستيفيانا المحلي ، شاي اخضر احمد علاقي 100 كيس ، بهارات دجاج

ايستيرن 150 غرام ، هيل برطمان برتقالي ، دريم ويب ، جبنة شيدر علب كرافت 190 جرام ، كزبرة مطحون

الامير 250 جرام ، ويفر هش بشوكولاتة الحليب كيت كات ، حلاوة الجلي بورقات علبة ، ايس تي ليبتون ، صلصة

البيتزا فرشلي ، معكرونة الجامبو شيز فرشلي 340 جرام ، حليب لونا بودرة ، مياه القصيم ، بطاطس لامب وستون

تويسترز 2.5 كيلو ، جبنة ثلاث بقرات ، فراولة مجمدة مونتانا 1 كغم ، جبنة بيضاء داري ، جبنة مطبوخة بالشيدر

بريزيدن 900 جرام ، طيحنة فاخرة الوردة 500 جرام ، فانيلا الرياض فود ، ورق عنب محشي حدائق شتورة 2

كغم ، زيت زيتون بكر ار اف 2 لتر ، بزاليا لونا 400 جرام ، جبنة كريم زجاج لونا ، كريمة الطبخ بوك 1 لتر ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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