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عروض أسواق العقيل اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 سوق الخضار الطازج

عروض أسواق العقيل اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 سوق الخضار الطازج التي تقدمها لكم أسواق العقيل اليوم الاثنين 20-1-2020 الموافق 25-5-1441

عروض أسواق العقيل : جالكسي شوكلاته فلوتس 2 أصبع 22.5 جرام , ماجي شوربة الهليون 49 جرام , ساديا

افخاذ دجاج رفيعة مجمدة 900 جرام , لواكر ويفر الشوكولاتة 38 جرام 25 حبة , ديمة بسكويت بالفراولة 480

جرام , نستله بيور لايف مياه 330 مل × 12 , مهران أرز بسمتي ذهبي 2 كج , ليز شرائح بطاطس بطعم الكاتشب

50 جرام , ميرندا برتقال 250 مل × 24 , بورجات حلاوة جيلي كيك 100 جرام , أولد إل باسو صلصة طماطم

معتدلة 226 جرام , ايفيان مياه معدنية طبيعية 500 مل × 24 حبة , موسي شراب الشعير بنكهة الليمون و نعناع

330 مل × 6 . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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