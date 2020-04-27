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عروض أسواق العقيل اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الخضار الطازجة

عروض أسواق العقيل اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الخضار الطازجة التي تقدمها لكم شركة العقيل اليوم الاثنين 27-4-2020 الموافق 4-9-1441

عروض أسواق العقيل : وينرتش شوكولاته بالحليب بحشوة الموز 100 جرام , حلواني فركتوز سكر فواكه 250

جرام , سان دالفور مربى البرتقال 284 جرام , اليسا زيتون اخضر 200 جرام , المواسم فطر كامل 400 جرام

,غندور حلوى كنوز نكهة الفواكه الإستوائية 27 جرام × 24 , ستورك ميرسي شوكولاتة منوعة 250 جرام

,سمارتيز شوكولاتة 38 جرام × 24 , وفرة مكرونة 16 400 جرام , ياطب حمص حب 2 كج , ريغليز علكة

نكهة فواكه 260 جرام , ستورك ميرسي شوكولاته منوعة 400 جرام , شوكلاته بالحليب و البندق الكامل

100 جرام × 3 . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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