منوعات

عروض أسواق المتزه الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا برمضان

15 أبريل، 2020
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عروض أسواق المتزه الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا برمضان


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عروض أسواق المتزه الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا برمضان

عروض أسواق المتزه الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا برمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 22-8-1441

عروض أسواق المتزه : بوك جبنة موزاريلا مبشورة / تايد مسحوق غسيل / فيري سائل غسيل الصحون / خوخ

مصري / عنب ابيض شيلي / اناناس فيلبيني / تفاح احمر امريكي / باذنجان بلدي / فليفلة اخضر بلدي / بينار لبنة /

بوك قشطة / بوك جبنة كريم / بوك جبنة مثلثات / فرشلي صلصة البيتزا / السنبلة جبنة موزاريلا مبشورة / تابعوا

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