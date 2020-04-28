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عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق المزرعة الجنوبية اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية : جف زبدة فول سوداني 16 اونص ، بودي اند فت بطاطس بروتين

باربكيو / الاصلي / حار حلو / بابريكا ، فيتابيلا كورن فليكس حبوب شوكولاته 340 جرام ، فلاب جاك شوكولاته /

فستق 80 جرام ، نوتريفود محلي قليل السعرات 125 مل ، باليرمو زيت زيتون بكر عضوي 100 مل ، بيونا

سباجيتي قمح كامل 500 جرام ، ندى حليب كامل الدسم / لبن 3 لتر ، الصافي عصير 1.5 لتر ، اوجن مياه للشرب

، قسطلي شراب مركز 600 مل ، نستله كت كات مومنتس ، ستروك توفي 125 جرام ، لواكر ساندوتش ويفر 75

جرام ، دوريتوس تورتيلا ، ماكفيتيس بسكويت نخالة ، ديمه كليجا بسكويت عادي / بر ، البطل بطاطس ، امادا

ستارز بسكويت ، تويا شطة حارة ، كي دي دي بشاميل جاهز 500 مل ، الخير حليب مبخر منزوع الدسم 170

جرام ، الخير قهوة تركية عادي / هيل ، نستله قشطة ، امريكان جاردن خلطات للسلطة 18 اونص ، ماجي نودلز في

دقيقتين ، اندومي اكواب نودلز ، ابريق ستيل للشاي سعة 2.7 لتر ، زبدية سيراميك مستطيلة ، معالق خشب متنوعة

للمطبخ ، قدر ستيل ايطالي مع يدين ، ايريال مسحوق غسيل 2.5 كيلو ، برسيل شامبو العباية 2 لتر ، واليكم الصور

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