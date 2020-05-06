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عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق المزرعة الجنوبية اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441

عروض أسواق المزرعة الجنوبية الأسبوعية : مجموعة ادوات للمائدة ستانلس ستيل 72 قطعة منوعة ، مجموعة

صحون سيراميك للفرن 4 قطع اشكال منوعة ، كايزر قالب ايطالي للخبز ، جلاكسي ميني شوكولاتة / كراميل ، ليز

ستاكس بطاطس 170 جرام ، لواكر تورتينا الاصلي / فستق / شوكولاتة بيضاء 125 جرام ، بوبينز شوكولاتة ،

وندرفول فستق / لوز ، تمرية بسكويت بالتمر ، العلالي مكعبات مرقة الدجاج ، العلالي تونا سكب جاك ، العلالي

كريمة ديلايت ، اندوفود شطة حارة / سومطرة ، قودي صلصة برجر ، جرينز مسحوق الكاسترد 450 جرام ،

سوبر مويست خليط كيك ، قودي معكرونة / سباغيتي ، قودي ورق عنب ، هيربل اسينس شامبو / بلسم ، كلينكس

ورق نشاف ، كولجيت معجون اسنان تبييض 75 مل ، كوتيكس ماكسي ليلية ، بامبرز حفائض اطفال عبوة ميجا ،

باسيو روق نشاف 300 متر ، برسيل شامبو العباية 3 لتر ، جنتو مسحوق غسيل 3 كيلو ، فارم فود ملوخية / سبانخ

400 جرام ، مونتانا لب مانجو 1000 جرام ، السنبلة برجر دجاج بالبقسماط ، الكبير كبة لحم 400 جرام ، شوبا

تشويس حلاوة مصاصة 120 جرام ، اورجانتي خل تفاح عضوي 500 مل ، فلاب جاك شوكولاتة / فستق 80

جرام ،واليكم الصور الآتية عل موقع عروض

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