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عروض أسواق المزرعة الرياض الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق المزرعة الرياض الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق المزرعة الرياض اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض أسواق المزرعة الرياض الأسبوعية : العلالي مربى 400 غرام ، المزرعة مياه ، ستيك دجاج 1 كيلو ،

جرين فيلدز جبن قليل الدسم والملوحة 1 كيلو ، زيتون كالماتا يوناني حبة كبيرة 1 كيلو ، جزر مستورد / كيلو ، بينار

لبنة عادي أولايت 400 غرام ، البقرة الضاحكة جبن كريم 140 غرام ، المراعي زبدة غير مملحة 400 غرام

،كابري سن عصير الفواكه ، راني عصير الحبيبات ، فيمتو شراب 6 *250 مل ، كويكر شوفان ابيض 500 غرام

+ هدية ، نور زيت دوار الشمس 3 لتر ، ربيع شاي اسود فرط 400 غرام ، الخير حليب مركز مبخر منزوع الدسم

170 غرام ، كريستال صلصة حارة 16 اونز ، الدرة مربى الفراولة 430 غرام ، جرين فارم لحم تونا خفيف 185

غرام ، إل كورتي قطع بسكويت صغيرة 350 غرام ، ليجو بسكويت مغطى بكريمة البندق أو الشوكولاتة ، ثاي

حليب جوز الهند 330 مل ، باليرمو العضوي زيت زيتون اكسترا ممتاز 500 مل ، جالكسي الواح شوكولاتة 40

غرام ، ديمه بسكويت 12 قطعة ، تشيتوس حار كرانشي بالجبن 205 غرام ، سفن دايز ميني سويت رول كيك 12

قطعة ، امريكانا 10 قطع برجر دجاج بالبقسماط جمبو 1 كيلو ، ساديا بوب كورن دجاج تقليدي 300 غرام ، واليكم

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