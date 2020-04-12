عروض أسواق المزرعة الرياض اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان عروض الاثنين الطازج

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عروض أسواق المزرعة الرياض اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الرياض اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض الاثنين الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الاثنين 13-4-2020 الموافق 20-8-1441

عروض أسواق المزرعة الرياض : كمثرى مع شراب 455 جرام . كمثرى مع شراب 455 جرام , بلجيان

شوكولاتة أصداف 250 جرام , سمارتيز شوكولاتة 38 جرام × 24 , ليندت شوكولاتة ليندور مشكلة 500 جرام

, شوب رايت بخاخ زيت الزيتون 141 جرام , هنتز عسل الغابة السوداء 500 جرام , كافنديش اند هارفي حلوى

بنكهة الفواكه المشكلة 300 جرام , حلاوة طيحينة سادة 400 جرام , كيت كات 2 أصابع شوكولاته كوكي مقرمش

19.5 جرام × 18 حبة , أنصاف مشمش في شراب خفيف 850 جرام , حلى التفاح 100 جرام × 4 , بسكويت

مغطى بالشكولاته والحليب 200 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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