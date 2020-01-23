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عروض أسواق المزرعة الشرقية الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق المزرعة الشرقية اليوم الخميس 23-1-2020 الموافق 28-5-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية الأسبوعية : اناناس / حبة ، المزرعة كيك التمر السعودي (شوفان) ، كفتة دجاج 1

كيلو ، جرين فيلدز قشطة 1 كيلو ، المراعي لبنة طازجة 700 غرام ، سفن دايز كيك بطعم الفراولة او الفانيلا 10

قطع ، لورباك زبدة غير مملحة 200 غرام ، مياه تانيا ، حافل ارز مصري 5 كيلو ، ربيع شاي اسود 100 كيس ،

لونا فول مدمس حبة امريكية 450 غرم ، ريم فطر مقطع شرائح 425 غرام ، الكسيج اكسترا حلاوة مكسرات

بالفانيلا سادة 500 غرام ، وافل محلي 20 قطعة ، كول سن شراب البرتقال ، ذا بريميوم هارفست بذور الكينوا

250 غرام ، فرشلي كريمة زبدة الفول السوداني الناعمة او الخشنة 18 اونز ، ناتشور 5 انواع حبوب الكاملة

الطبيعية 500 غرام ، كواليتي ايس كريم بريميوم 125 مل ، صانسيلك شامبو 700 مل ، غارنييه كريم محسن

للبشرة 400 مل أو جل 200 مل ، ديتول صابون سائل للايدي 400 مل ، سوفي جنتل فوط صحية نسائية 30

فوطة ، برسيل شامبو غسيل العبايات 3 لتر ، فيري سائل جلي الصحون 1 لتر أو 800 مل ، كلاسيك بخاخ منظف

الاثاث برائحة الليمون ، مشوار رول ورق حمام (9+3) رول مجانا ، اداة خشبية للمطبخ متنوع ، واليكم الصور

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