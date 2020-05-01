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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان عروض الجمعة الطازجة

1 مايو، 2020
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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان عروض الجمعة الطازجة


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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 عروض الجمعة الطازجة

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 عروض الجمعة الطازجة التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 1-5-2020 الموافق8-9-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية : ورق عنب ناعمه ، مخلل مشكل ، زيتون اليسا ، ذره حلوه ذهبيه ، شوربه الدجاج

ماجي ، شوربه كنور ، خلطه البشاميل ، شعيريه مهران ، معجون طماطم ، خل ابيض ، طماطم كامله مقشرة ، لحم

تونة خفيف ، كاتشب الطماطم رنا ، كيك الفانيلا ، ابل ايباد ٧ ، مملس الشعر ، مصفف الشعر جيباس ، جهاز تنظيف

بشرة ، مجفف شعر بروان ، مناديل مبللة ، شامبو او بلسم الفيف ، منعم الاقمشة داوني ، فوطة صحية اولويز ، فوطة

صحية كبيرة بالاجنحة ، حفاضات الاطفال بامبرز ، سائل مزيل البقع فانش ، منعم الاقمشة مركز كمكورت ، منعم

الاقمشة برائحة ندى الربيع ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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