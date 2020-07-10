عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441 عروض الجمعة الطازجة

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441 عروض الجمعة الطازجة التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 10-7-2020 الموافق 19-11-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية : بريتانيا بسكويت دايجستف 225 جرام , جرينز جيلي البرتقال 80 جرام × 12

, فرشلي ورق الطرخون 85 جرام , فرشلي زيت زيتون 500 مل , الغابة السوداء عسل طبيعي 1 كج , كسيح

حلاوة طحينية مع الفستق 1 كج , أم العيال أرز امريكي سيلا طويل الحبة 10 كج , زدني بودرة كاسترد 454 جرام

, العلالي مربى فراولة 400 جرام , حلواني حلاوة طحينية بالفستق 1 كجم , تباسكو شطة خضراء هلابينو 150

مل , بازوكا حلاو شيمر شاين للمضغ 100 جرام , كيلوجز سبيشال كي الاصلي 375 جرام , لواكر ويفر بالحليب

45 جرام × 25 . واليكم الصور الآتية على موقع عروض