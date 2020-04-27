عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان عروض الاثنين الطازج

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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الاثنين الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الاثنين 27-4-2020 الموافق 4-9-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية : نادك حليب طويل الأجل تمري 185 مل × 18 , أمريكانا ميني سويس رول

بالفراولة 130 جرام , كيري جبنة بالقشطة كريمة قابلة للدهن 350 جرام , اونكن زبادي بالمانجو والتفاح خالي من

الدسم 450 جرام , صافيو حليب بالفانيلا طويل الأجل 200 مل × 18 , السعودية حليب كامل الدسم طويل الأجل

الطعم الذهبي 1 لتر , المراعي حلى الفانيلا كاسترد 85 جرام × 5 + 1 مجاناً , الربيع حليب طويل الأجل كامل

الدسم 1 لتر × 12 , المراعي شرائح الجبن شيدر 200 جرام × 4 , المراعي حليب طازج قليل الدسم 500 م ,

المراعي زبدة طبيعية غير مملحة 1 كج . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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