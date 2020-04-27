منوعات

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان عروض الاثنين الطازج

27 أبريل، 2020
0
عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان عروض الاثنين الطازج


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441 عروض الاثنين الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الاثنين 27-4-2020 الموافق 4-9-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية : نادك حليب طويل الأجل تمري 185 مل × 18 , أمريكانا ميني سويس رول

بالفراولة 130 جرام , كيري جبنة بالقشطة كريمة قابلة للدهن 350 جرام , اونكن زبادي بالمانجو والتفاح خالي من

الدسم 450 جرام , صافيو حليب بالفانيلا طويل الأجل 200 مل × 18 , السعودية حليب كامل الدسم طويل الأجل

الطعم الذهبي 1 لتر , المراعي حلى الفانيلا كاسترد 85 جرام × 5 + 1 مجاناً , الربيع حليب طويل الأجل كامل

الدسم 1 لتر × 12 , المراعي شرائح الجبن شيدر 200 جرام × 4 , المراعي حليب طازج قليل الدسم 500 م ,

المراعي زبدة طبيعية غير مملحة 1 كج . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


Content Protection by DMCA.com


Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of اجمل الازياء التركية للفاشنيستا سينا سيفر

اجمل الازياء التركية للفاشنيستا سينا سيفر

27 أبريل، 2020
Photo of صور موديلات فساتين مخمل خريف 2020

صور موديلات فساتين مخمل خريف 2020

27 أبريل، 2020
Photo of عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان عروض الاثنين الطازج

27 أبريل، 2020
Photo of صور احدث مجوهرات شوبارد 2020

صور احدث مجوهرات شوبارد 2020

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق