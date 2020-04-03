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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 3 ابريل 2020 الموافق 10 شعبان عروض الجمعة الطازجة

3 أبريل، 2020
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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 3 ابريل 2020 الموافق 10 شعبان عروض الجمعة الطازجة


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عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 3 ابريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 عروض الجمعة الطازجة

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 3 ابريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 عروض الجمعة الطازجة التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 3-4-2020 الموافق 10-8-1441

عروض أسواق المزرعة الشرقية : ماكتي جوز الهند سبورت 340 جرام , المنى حلاوة طحينية شعر 1 كج , اليسا

زيتون اخضر 200 جرام , اليسا زيتون اخضر مقطع 500 جرام , حلواني فركتوز سكر فواكه 250 جرام , ياطب

فاصوليا بيضاء 1 كج , فرشلي صلصة الإيطالية 237 مل , كلوقز فروستز 750 جرام , بوبينز كورن فليكس 375

جرام , ماكتي ساردين بصلصة الطماطم الحاره 155 جرام , أولكر ديلوكس ويفر بالبندق 40 جرام × 12 ,

الرفاعي مكسرات مشكلة 200 جرام , العلالي شطة حارة 473 مل , شوغر ان ذا رو سكر خام طبيعي اكياس

453 جرام , واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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