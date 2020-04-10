عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازح



التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:

2.7

( 1 أصوات)



عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 10-4-2020 الموافق 17-8-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : بيتزا صغيرة , شيش طاووق ، اسكالوب الدجاج ، شاورما الدجاج ,

، كوكيز ، مناقيش صغيرة ، معمول الجوز والفستق ، كورن فليكس مع جوز الهند ، ريبة مشكل ، بيتي فور حلو ،

شوكولاته مكشوف ، معجنات مانويل صعيرة ، شابورة كيك انجليزي ، اصابع معمول بالتمر ، خبز بومو ، خبز

لبناني ، شابورة مانويل ، معمول اساور بالتمر ، فخد غنم ، كتف غنم ، اوصال بقري ، كفته غنم ، مفروم بقري ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم