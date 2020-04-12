عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان عروض الاثنين الطازج



التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:

1.2

( 1 أصوات)



عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض الاثنين الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الاثنين 13-4-2020 الموافق 20-8-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : روفليه دو فرانس بستو بروفنسال الفرنسي 190 جرام , هنتز عسل الغابة

السوداء 1 كج , باب الذهب أرز بسمتي 5 كج , جرين فارم تونة خلطة مكسيكية 160 جرام , أُوسكار حلاوة

بنكهات منوعة 1 كج , تيك تاك علك بالنعناع 60.8 جرام , هيرشيز كيسز شوكلاتة بالحليب مع اللوز 250 جرام

, سويت ان لو محلي قليل السعرات 160 جرام , بوبينز كورن فلكس بالشوكولاته 375 جرام , فرشلي فطر شرائح

800 غ , هينتز عسل الغابة السوداء 250 جرام , ماجي خلطة الباشميل 80 جرام × 5 , تارجت لحم لانشون دجاج

850 جرام , واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم