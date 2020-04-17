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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج

17 أبريل، 2020
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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج


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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 سوق الجمعة الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 17-4-2020 الموافق 24-8-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : شوفان روضة 400 جرام ، أرز أبو سيوف 10 كيلو ، شراب أورجينال 1.4

لتر بسكويت اللوتس 180 جرام ، مارشميلو جورميت 200 جرام ، سجق بقري – كيلو ، كمون مطحون – كيلو ،

معجون 1 كيلو ، معجنات مانويل صغيرة – كيلو ، عسل طبيعي الشفاء 1 كيلو ، فيليه دجاج زينجر امريكانا 1 كيلو

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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