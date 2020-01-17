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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض الجمعة الطازجة

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض الجمعة الطازجة التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 17-1-2020 الموافق 22-5-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : ايفيان برستيج مياه معدنية طبيعية 330 مل × 24 , سكاي فليكس علبة وجبة

خفيفة 25 جرام × 10 , نوفا مياه 330 مل , قودي شرائح خوخ في شراب كثيف 822 جرام , بوك شرائج الجبن

شيدر 200 جرام × 10 , نادك جبنة مثلثات 240 جرام , هرفي برجر دجاج بالبقسماط 840 جرام , فريز شراب

توت مشكل 275 مل , مستر كريسب بطاطس مقرمشة بنكهة الفلفل 65 جرام , لونا بازيلاء 400 جرام , زين

حمص 1 كج , بيدر مخلل خيار 660 جرام , بوني حليب مبخر كامل الدسم 410 جرام , السعودية حليب كامل الدسم

طويل الأجل 500 مل . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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