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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 عروض الاثنين الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 عروض الاثنين الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الاثنين 20-1-2020 الموافق 25-5-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : قهوة عربية اسبريسو بالموكا 250 جرام , ندى معجون الطماطم 135 جرام ×

8 حبات , شراب فواكه استوائية 750 مل , وايت سوان أرز كالروز 5 كجم , الكبير سمبوسة دجاح 12 حبة – 240

جرام , الطائي طماطم مقشرة مع العصير400 جرام , أبو قوس حليب مبخر بالهيل 160 مل , سمك شعري طازج

(للكيلو) , ماكفيتيز بسكويت قمح كامل 400 جرام , ياطب عدس أحمر 1 كج , بوك قشطه نصف دسم 170 جرام ,

مازولا مايونيز مايو تشب 340 مل , اسناد دقة مديني 250 جرام , فرشلي زبدة الفول السوداني الخشنة 510 جرام

, ميرندا حمضيات 2.25 لتر . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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