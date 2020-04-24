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عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 سوق الجمعة الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 سوق الجمعة الطازج التي تقدمها لكم أسواق المزرعة اليوم الجمعة 24-4-2020 الموافق 1-9-1441

عروض أسواق المزرعة الغربية : ساديا صدور دجاج نصفين مجمد 900 جرام ، دوكس نقانق دجاج مجمد

، المراعي زبادي طازج 2 كيلو ، فاتيكا زيت للشعر 125+400 مل ، صانسيلك شامبو 700 مل ، لوكس صابون

سائل معطر اليد 250 مل ، الحياة البابونج مناديل مبلله 120 قطعة ، بف باف قاتل الحشرات 300 مل ، ديمه

ماكسي رول منديل ، أواني طهي 8 قطع من هوم واي ، خلاط صانع الكبتشينو ، ميركري ترمس 3 لتر ، بطانية

اطفال ، ممسحة من القماش ، إناء للزهور ، حقيبة رياضية ، توم المتحدث ، احذية السيدات ، حقيبة العربة الناعمه

، حقيبة ظهر ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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