منوعات
عروض أسواق النجمة الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر
التقييم بالنجوم
عروض أسواق النجمة الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر
عروض أسواق النجمة الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 9-8-1441
عروض أسواق النجمة : فوم دقيق فاخر / تانج شراب بودرة / العين مياه شرب / الشعلان أرز / غندور زيت دوار
الشمس / مانجو / عنب أبيض / مشمش مجفف / ملفوف أبيض / تمر هندي / خبز شامي / بسبوسة / النجمة كروسان
مينيز / مزارع النخيل رشودية / مزارع النخيل خلاصة الإحساء / أنجوس توب سايد بقري / سمك حليب / هامور /
اليوم دجاج شاورما / التنميو كبد دجاج / داري لبنة تركية / خلاصة الطيبات جبنة / حلاوة طحينية سادة / كومبي
جبنة فيتا / خلاصة الطيبات قشطة طازجة /تابعوا كل جديد على موقع عروض