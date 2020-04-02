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عروض أسواق النجمة الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

عروض أسواق النجمة الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 9-8-1441

عروض أسواق النجمة : فوم دقيق فاخر / تانج شراب بودرة / العين مياه شرب / الشعلان أرز / غندور زيت دوار

الشمس / مانجو / عنب أبيض / مشمش مجفف / ملفوف أبيض / تمر هندي / خبز شامي / بسبوسة / النجمة كروسان

مينيز / مزارع النخيل رشودية / مزارع النخيل خلاصة الإحساء / أنجوس توب سايد بقري / سمك حليب / هامور /

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