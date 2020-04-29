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عروض أسواق النجمة الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض أسواق النجمة الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 6-9-1441

عروض أسواق النجمة : ديمة سمايلي شراب بودرة / سن كويك شراب مركز / العين مياه شرب / دبة / زنجبيل /

خيار / اناناس / باذنجان اسود / لوبية / ملفوف ابيض / بصل احمر / عنب ابيض علبة / مانجو كلبتور / تفاح احمر /

موز / مزارع النخيل سباكة هليل / مزارع النخيل خضري / مزارع النخيل سكري مفتل / مزارع النخيل سكري /

بسبوسة / كنافة بالقشطة / بقلاوة / النجمة شابورة / مناقيش جبن او صلصة او زعتر / زبيب امريكي / سفرات قرفة

بودرة / بهارات مشكلة / تابعوا كل جديد على موقع عروض