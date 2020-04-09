منوعات

عروض أسواق النجمة الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

9 أبريل، 2020
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عروض أسواق النجمة الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر


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عروض أسواق النجمة الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

عروض أسواق النجمة الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 14-8-1441

عروض أسواق النجمة : تفاح جالا / عنب أبيض / أفوكادو / كمثرة / شمندر / غندور بسكويت شاي / ماجي مرقة

الدجاج / نيدو حليب بودرة / العين مياه شرب / مزارع النخيل سكري رطب / بقلاوة / النجمة شابورة / النجمة كيك

انكليزي / بهارات مشكلة / زبيب امريكي / خوخ مجفف / تين مجفف / مشمش مجفف / امريكانا مرتديلا دجاج /

حلواني مرتديلا بقري / داري جبنة فيتا / المراعي زبادي كامل الدسم / ندى قشطة طازجة / المراعي عصير / كوكا

كولا / جالاكسي جواهر شوكولا / فرشلي خل عنب / كرسيتال شطة حارة / ديتول سهل غسيل يد / باسيو ورق

مطبخ / جيف منظف حمام أو مطبخ / تابعوا كل جديد على موقع عروض 

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