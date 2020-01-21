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عروض احمد عبد الواحد الاسبوعية اليوم 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الاولى 1441

عروض احمد عبد الواحد الاسبوعية 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الاولى 1441 ,احدث عروض الاسبوع

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والالكترونية التي تتوفر ضمن معارضنا بأفضل الأنواع واقل الأسعار

ويتضمن العرض اليوم من عروض احمد عبد الواحد الحديثة مايلي :

استمتع بنكهة دقيقة وممتعة مع قهوة كيمبو 100% أربيكا ☕️☕️

قدر الطهي من Castey هو الخيار الأمثل لطهي الكميات الصغيرة والصلصات وممكن استعماله كقالب كيك بفضل

مقبضه القابل للإزالة

إن صينية Castey Induction Flat Tray العملية والمتعددة الاستخدامات مثالية لنظام غذائي صحي قليل

الدسم (IP45)

أبدأ يومك برائحة قهوة مكثفة وغنية محضرة بمزيج من أرقى أنواع القهوة العربية من البرازيل وأمريكا الوسطى!

متوفرة لدى عبد الواحد

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