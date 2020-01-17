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عروض اكسايت الجوالات اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الاولى 1441
عروض اكسايت الجوالات اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الاولى 1441 – عروض اكسايت الضخمة
عروض اكسايت الجوالات اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الاولى 1441 – عروض اكسايت
الضخمة , اقوى واضخم عروض اكسايت الاسبوعية المتوفرة الان في موقعنا تحمل لكم اجدد انواع وعروض
الجوالات لمشاهدتها يرجى زيارة موقعنا عروض اليوم
يتضمن العرض :
هواوي واي 9 اس , ايفون 11 , ايفون 11 برو ماكس , جوال سامسونج جلاكسي اي 51 , هونور 9 اكس ,
هواوي واي 7 برايم , سامسونج جلاكسي اي 30 اس , لينوفو كي 10 , لينوفو اي 6 نوت , هواوي واي 9 برايم ,
سامسونج اي 10 اس , نوكيا 3.2