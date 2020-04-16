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عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 16 ابريل 2020 الموافق 23 شعبان رمضان بحلاوته واصل

16 أبريل، 2020
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عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 16 ابريل 2020 الموافق 23 شعبان رمضان بحلاوته واصل


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عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 16 ابريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 رمضان بحلاوته واصل

عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 16 ابريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 رمضان بحلاوته واصل التي تقدمها لكم أسواق اكسايت اليوم الجمعة 16-4-2020 الموافق 23-8-1441

عروض اكسايت السعودية : جوال ابل ايفون 7 32 جيجا بايت – أسود , معالج رباعي النواة أبل ايه ١٠ فيوشن

متضمن معالج حركة مساعد إم ١٠ رام ٢ جيجابايت، سعة تخزين داخلي ٣٢ جيجابايت , صانعة القهوة موفنزا بقوة

١٥٠٠ واط وسعة ١ لتر من دولتشي غوستو نسكافيه – أسود , سماعة الأذن السلكية تي ١١٠ مع مايك من جاي بي

إل – أسود , سماعة الأذن السلكية تي ١١٠ مع مايك من جاي بي إل – أزرق , آلة العناية بالجسم السلسلة ٣٠٠٠ نظام

الراحة من فيليبس يمكن استخدامها أثناء الاستحمام –  , مقلاة إير فراير المتقدمة من فيلبس إكس إكس إل مع تقنية

الهواء السريع توين تيربوستار – اسود , سامسونج جالاكسي إيه 70، 128 جيجا، برتقالي , باور بيتس برو سماعات

لاسلكيه ,اسود , واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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