عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 9 يوليو 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441 فرق الضريبة علينا

عروض اكسايت السعودية الأسبوعية 9 يوليو 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441 فرق الضريبة علينا التي تقدمها لكم شركة اكسايت اليوم الخميس 9-7-2020 الموافق 18-11-1441

عروض اكسايت السعودية : طابعة الصور المحمولة سبروكيت ٢٠٠ من اتش بي , طابعة الصور اتش بي سبروكت

الاصدار الثاني – أسود , تلفزيون تي سي إل الذكي ٦٥ بوصة فائق الوضوح إل إي دي , طباخ الغاز القائم جليم غاز

– 5 شعلات – غير قابل للصدأ , وحدة تكييف سبليت جداري حار وبارد بقوة 17500 وحدة من ماندو بلس , خلاط

فيليبس بقوة ٤٥٠ واط وسعة ١,٢٥ لتر – , مكبر الصوت لايتنينج تروللي من إمبيكس , وحدة تكييف سبليت جداري

بارد بقوة 22000 وحدة من جري , كاميرا أوزمو أكشن بدقة ٤ كي من دي جي آي , كاميرا فورية و طابعة الصور

المدمجة زوي ميني سي من كانون – وردي , كاميرا فورية و طابعة الصور المدمجة زوي ميني سي من كانون –

أصفر , نشافة بتعبئة أمامية من أل جي بسعة 7 كجم-أبيض , كاميرا فورية و طابعة الصور المدمجة زوي ميني سي

من كانون – أزرق , سامسونج جالاكسي بسعة 32 جيجابايت وشريحة مزدوجة أم 20 أس – أزرق , سامسونج

جالاكسي بسعة 32 جيجابايت وشريحة مزدوجة أم 20 أس – أسود , أبل أيفون ١١ بسعة ١٢٨ جيجابايت – أبيض

, أبل أيفون ١١ بسعة ١٢٨ جيجابايت – أسود , ابل آيفون ١١ برو بسعة ٦٤ جيجابايت – رمادي , ابل ايفون ١١ برو

بسعة ٦٤ جيجابايت – أخضر , لعبة جود أوف وار – بلاي ستيشن ٤ , لعبة غران توريزمو رياضية إصدار خاص

– بلاي ستيشن 4 , تلفزيون سامسونج المنحني الذكي LED ٤كي فائق الوضوح – ٥٥ بوصة , بلاي ستيشن ٤ سليم

– يد تحكم ١ تيرا بايت + لعبة ديث ستراندينج و لعبة هورايزون زيرو داون ألعاب بأصدار كامل , كواية البخار

فيلبس بقوة ٢٠٠٠ واط مع قاعدة كي مانعة للالتصاق ومضادة للترسبات , واليكم الصور الآتية على موقع

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