منوعات

عروض اكسايت السعودية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى مهرجان التكنولوجيا عروض رائعة 

16 يناير، 2020
0
عروض اكسايت السعودية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى مهرجان التكنولوجيا عروض رائعة 


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض اكسايت السعودية اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأول 1441 مهرجان التكنولوجيا عروض رائعة

عروض اكسايت السعودية اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأول 1441 مهرجان التكنولوجيا عروض رائعة  اعتادت شركة اكسايت أن تقدم لكم الأفضل و الأميز من العروض و بأسعار منافسة لا مثيل لها

عروض اكسايت السعودية : خصم 25 % على واقي الشاشة الزجاجي أو غطاء حماية الجوال ، خصم حتى 25 %

على كابل الشاحن ، ابتداءا من 41 ريال احصل على سوار ساعة أبل ، طباعة ملونة الكل في واحد ، طباعة ملونة

3×1 ، راوتر ، شاشة كمبيوتر LED ، خصم حتى 25 % على الحقائب ، بطارية الشحن الخارجية للشحن السريع

، خصم حتى 25 % على أغطية الأيباد ، اشتري لابتوب و احصل على خصم 50 % على تطبيقات أوفيس 2019

و برنامج مكافي للحماية من الانترنت ، كرسي قابل للتمدد للاعبين المحترفين ، كاميرا أكشن ، طابعة الصور

اللاسلكية + حبر ورق طباعة ، مشغل بث وسائط الميديا شاومي مي بوكس أس ، نظام صوتي ميني للوسائط المتعددة

، سماعة مدمجة ، نظام السينما المنزلية ، أبل تي في 4 كي جيجا بايت ، ريسيفر ستالايت هيوماكس جو بوكس الذكي

، و اليكم الصور الاتية على موقع عروض


Content Protection by DMCA.com


مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض المطلق المحدودة اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الاولى1441

عروض المطلق المحدودة اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الاولى1441

16 يناير، 2020
Photo of عروض كارفور السعودية اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى عروض نهاية الأسبوع

عروض كارفور السعودية اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى عروض نهاية الأسبوع

16 يناير، 2020
Photo of عروض نستو الرياض اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 طازج و أفضل

عروض نستو الرياض اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 طازج و أفضل

16 يناير، 2020
Photo of عروض بنده اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام

عروض بنده اليوم 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق