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عروض اكسترا السعودية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء لاتفوتك

عروض اكسترا السعودية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء لاتفوتك التي تقدمها لكم شركة اكسترا اليوم الثلاثاء 14-1-2020 الموافق 19-5-1441

عروض اكسترا السعودية : كلاس برو مكيف جداري, 23000 وحدة، بارد , دايو ثلاجة باب جانب باب، 23.3

قدم، أبيض , كلاس برو،غسالة تعبئة امامية، 6 كيلو، 8 برامج، أبيض , هاير، غسالة تعبئة علوية، 6 كيلو، قفل

أطفال، أبيض , سمج، غسالة صحون 5 برامج 12 اعداد، ابيض , ميديا اوليمبوس، مكيف شباك 17800 و حدة

بارد , سامسونج ثلاجة، 18.6 قدم، تبريد وتجميد سريع، إستيل , دايو ثلاجة باب جانب باب، 23.3 قدم، أبيض ,

جنرال إليكتريك، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، 1 عين تسخين، ستانلس , جنرال إليكتريك، موقد كهربائي،

30 بوصة، 4 عيون، ستانلس , هوم كوين، غسالة صحون، 6برامج، 12اماكن تخزين، أبيض , لا تفوتك عروض

الشتاء لدى اكسترا على أكثر من 3,000 منتج ❄ تسوق مختلف الأجهزة المنزلية عبر النشرة الالكترونية

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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