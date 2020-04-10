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عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات & أجهزة التابلت

عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات & أجهزة التابلت التي تقدمها لكم شركة اكسترا من خلال عروضها الخاصة في شهر الخير

عروض اكسترا السعودية : أبل أيباد إير 2019، 10.5 بوصة، واي فاي، 64 جيجا، فضي , الكاتل 1 تي 8084

تابلت، واي فاي، 10.1 بوصة، 32 جيجا بايت، أسود , آي لايف كيدز تاب 4 ، 7 بوصة، واي فاي، 16 جيجا،

وردي , هواوي ميديا باد إم5 لايت 8، 8 بوصة، واي فاي، 4جي، 32جيجا، رمادي , لينوفو في 7، 6.9 بوصة،

4جي، واي فاي، 64جيجا، عقيق أسود , ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي،عالي الدقة، واي فاي، بلوتوث، أسود ,

باناسونيك، تلفزيون 49 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , سامسونج تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , سوني،

تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , كلاس برو، تلفزيون 40 بوصة، عالي الوضوح , و اليكم الصور الاتية

على موقع عروض

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