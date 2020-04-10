منوعات

عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات

10 أبريل، 2020
0
عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:
2.25
( 3 أصوات)

عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات & أجهزة التابلت

عروض اكسترا السعودية اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض الشاشات & أجهزة التابلت التي تقدمها لكم شركة اكسترا من خلال عروضها الخاصة في شهر الخير

عروض اكسترا السعودية : أبل أيباد إير 2019، 10.5 بوصة، واي فاي، 64 جيجا، فضي , الكاتل 1 تي 8084

تابلت، واي فاي، 10.1 بوصة، 32 جيجا بايت، أسود , آي لايف كيدز تاب 4 ، 7 بوصة، واي فاي، 16 جيجا،

وردي ,  هواوي ميديا باد إم5 لايت 8، 8 بوصة، واي فاي، 4جي، 32جيجا، رمادي , لينوفو في 7، 6.9 بوصة،

4جي، واي فاي، 64جيجا، عقيق أسود , ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي،عالي الدقة، واي فاي، بلوتوث، أسود ,

باناسونيك، تلفزيون 49 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , سامسونج تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , سوني،

تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , كلاس برو، تلفزيون 40 بوصة، عالي الوضوح , و اليكم الصور الاتية

على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


Content Protection by DMCA.com


مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض مكتبة جرير اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عرض التوفير

عروض مكتبة جرير اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عرض التوفير

10 أبريل، 2020
Photo of عروض أبراج هايبر ماركت الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان هلا رمضان بأسعار زمان

عروض أبراج هايبر ماركت الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان هلا رمضان بأسعار زمان

10 أبريل، 2020
Photo of عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام

عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام

10 أبريل، 2020
Photo of عروض أسواق العقيل اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 أقوى عروض الطازج

عروض أسواق العقيل اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 أقوى عروض الطازج

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق