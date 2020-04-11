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عروض اكسترا السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض الأجهزة المنزلية

عروض اكسترا السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض الأجهزة المنزلية هلت عروض شهر الجود على منتجات الأجهزة المنزلية بأجود المواصفات و بأفضل الأسعار

عروض اكسترا السعودية : باناسونيك، غسالة تعبئة أمامية، 7 كيلو، 1200 دورة بالدقيقة،أبيض , إل جي ثلاجة،

17.9 قدم، لينير كمبروسير، فضي , هاير ثلاجة باب جانب باب، 17.9 قدم، أبيض , جينرال الكتريك، مكيف

جداري، 18000 وحدة، بارد , جليم غاز موقد، 90*60 سم، 5 عيون ، استيل , كلاس برو فرن كهربائي، 60

لتر، 2000 واط، أبيض , كلاس برو، فرن كهربائي، 70 لتر، ستانلس ستيل , كلاس برو، فرن كهربائي، 45 لتر،

2000 وات، أسود , كلاس برو، فرن كهربائي، 45 لتر، ستانلس ستيل , برينسس، فرن كهربائي، 90 لتر، 2400

وات، ستانلس ستيل , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض

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