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عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير

عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير التي تقدمها لكم شركة التميمي الاحساء اليوم الأربعاء 16-4-2020 الموافق 23-8-1441

عروض التميمي الاحساء :الوطنية دجاج , نيدو حليب مجفف , الشعلان ارز بنجابي , فوستر كلاكس مسحوق خليط

المهلبية , هنا مياه معدنية , زكي زيت دوار الشمس , تمر خلاص الفرح , العلالي كريم الشانتي , قودي مكرونة

متنوع , خروف نعيمي بلدي , لبيتون / شاي الربيع , العلالي معجون طماطم , لوكس صن لايت غسيل الصحون ,

اومو مسحوق غسيل , لحم بقري مبرد باكستاني بدون عظم كيلو , لحم بقري المبردة باكستاني , مفروم عجل بيتلو ,

موتديلا بقري سادا رول , مرتديلا بقري بهارات الحارة رول , مرتديلا دجاج بالزيتون الاخضر رول , مرتديلا بقري

بالفلفل الاسود , فستق محموص ، حليب مجفف كامل الدسم انكور ، مسحوق غسيل مركز اريال ، حفائض للاطفال

بامبرز عنايةمميزة ، اسكلوب بقري برازيلي ، مفروم بقري برازيلي قليل الشحم ، نقانق بقري برازيلي ، روستو

بقري برازيلي ، مكعبات لحم بقري برازيلي ، مفروم بقري برازيلي ، دينيس ، قاروص بحري ، جمبري مطبوخ

بحري ، جمبري بحري ، جبنة فيتا بيضاءء كاملة الدسم المراعي ، لبنة تركية السنبلة ، جبن قليل الملح وقليل الدسم

جرين فيلدز ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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