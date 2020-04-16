منوعات

عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441

16 أبريل، 2020
0
عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير

عروض التميمي الاحساء الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير التي تقدمها لكم شركة التميمي الاحساء اليوم الأربعاء 16-4-2020 الموافق 23-8-1441

عروض التميمي الاحساء :الوطنية دجاج , نيدو حليب مجفف , الشعلان ارز بنجابي , فوستر كلاكس مسحوق خليط

المهلبية , هنا مياه معدنية , زكي زيت دوار الشمس , تمر خلاص الفرح , العلالي كريم الشانتي , قودي مكرونة

متنوع , خروف نعيمي بلدي , لبيتون / شاي الربيع , العلالي معجون طماطم , لوكس صن لايت غسيل الصحون ,

اومو مسحوق غسيل , لحم بقري مبرد باكستاني بدون عظم كيلو , لحم بقري المبردة باكستاني , مفروم عجل بيتلو ,

موتديلا بقري سادا رول , مرتديلا بقري بهارات الحارة رول , مرتديلا دجاج بالزيتون الاخضر رول , مرتديلا بقري

بالفلفل الاسود , فستق محموص ، حليب مجفف كامل الدسم انكور ، مسحوق غسيل مركز اريال ، حفائض للاطفال

بامبرز عنايةمميزة ، اسكلوب بقري برازيلي ، مفروم بقري برازيلي قليل الشحم ، نقانق بقري برازيلي ، روستو

بقري برازيلي ، مكعبات لحم بقري برازيلي ، مفروم بقري برازيلي ، دينيس ، قاروص بحري ، جمبري مطبوخ

بحري ، جمبري بحري ، جبنة فيتا بيضاءء كاملة الدسم المراعي ، لبنة تركية السنبلة ، جبن قليل الملح وقليل الدسم

جرين فيلدز ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


Content Protection by DMCA.com


Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض الجوالات من الحداد اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

عروض الجوالات من الحداد اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

16 أبريل، 2020

تعريف العلامة التجارية في القانون السعودي

16 أبريل، 2020
Photo of عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020

عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020

16 أبريل، 2020
Photo of عروض الجوالات من اكسترا السعودية اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من اكسترا السعودية اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق