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عروض التميمي الدمام الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

عروض التميمي الدمام الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق التميمي الدمام اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض التميمي الدمام الأسبوعية : مسحوق غسيل بونكس 6 كيلو ، ارز كالروز ابو بنت 5 كيلو ، تونة خفيفة في

زيت زيتون أو ماء وملح بوتان 185 جرام ، مناشف ماكسي للمطبخ لوتس 350 متر ، جبن فيلاديلفيا 500 جرام ،

لبنة بينار 400 جرام ، نقانق دجاج امريكانا 340 جرام ، فطر كامل مقطع او شرائح هيبا 357 جرام ، رقائق الذرة

كلوقز كورن فليكس 750 جرام ، حلوى مصاص عضوية يام إيرث ، خليط فطائر بانكيك بزبدة الحليب بيتي كروكر

32 اونص ، خبز ابيض خالي من الغلوتين اسواق التميمي – بيكريا ، دجاج كامل التنمية 1000-1100 جرام ،

محار ، جريب فروت تركيا ، مشمش افريقيا ، زيتون اكورسا اسباني اسود اخضر او محشي ، جبنة عكاوي تركية ،

قهوة تركية داكنة أو قهوة تركية فاتحة ، جبن مربعات بوك ، زبادي يوناني ندى 160 جرام ، جبنة شيدر كرافت ،

معكرونة رنا 250 جرام ، قهوة مثلجة لاتيه ماكياتو موكا أو فرابتشينو الخير 250 مل ، ميني تشيز كيك في كل

وقت 190 جرام ، روبيان للطبخ اسماك 400 جرام ، ايس كريم شوكولاتة أو فانيلا لندن ديري 1 لتر + مغرفة ،

حليب مجفف المراعي 1.8 كيلو ، عسل طبيعي الشفاء 500 جرام ، شوكولاتة بالبندق قابلة للدهن هنتز 400 جرام

،واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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