عروض التميمي الدمام والخبر اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 استعدوا لشهر الخير
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عروض التميمي الدمام والخبر اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 استعدوا لشهر الخير
عروض التميمي الدمام والخبر اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 استعدوا لشهر الخير التي تقدمها لكم شركة التميمي الدمام والخبر اليوم الأربعاء 9-4-2020 الموافق 16-8-1441
عروض التميمي الدمام والخبر :، ويغر فيكتو شوكو وبندق ، ارز فيكتو سيلا بسمتي ، فول فيكتو مدمس ، مكرونة
هالي ، صابون ركس اصفر بودرة ، مبيض ملابس كبير ، مناديل وجه ركس سوفت ، فوط صحية اولويز كبيرة
بالاجنحة ، مناديل بامبرز ، حفائض بامبرز كبيرة جدا ، حفائض بامبرز كلوت كبير ، فوط صحية اولويز مع كريم
مرطب ، بانتين شامبو / بديل الزيت / بلسم ماسك ، شامبو / بلسم هيربيل زيت الارغاد ، شامبو هيد اند شولدرز
انتعاش ، بيتي فور فاخر مكسرات وشوكلاتة ، كيك بالشوكلاتة وفواكه كبير ، كنافة بالقشطة ، بلح الشام ، كريم
دونت فانسي ، كيك بالفانيلا ، تورتا كورتفال وسط ، بيتزا قطع ، زود شابورة زبدة سمسم وحبة البركة ، لحم غنم
سواكني بالعظم ، لحم حاشي بدون تظم ، عجل هندي ، لحم حاشي بالعظم , كيك مفن مشكل , كيك الفواكه , شرائح
خبز اسمر لوزين , ميني سويس رول سفن دايز , كوكيز بقطع الشوكلاتة برونتو , كيك العائلة بالشوكلاتة فونتي ,
خبز التورتيلا ام اف , كيك الفانيلا الصغير نحول , عجينة سمبوسة بالزيت سويتز , زبادي كامل الدسم المراعي
واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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