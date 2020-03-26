منوعات

عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان

26 مارس، 2020
0
عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة التميمي الرياض اليوم الخميس 26-3-2020 الموافق 2-8-1441

عروض التميمي الرياض : جزر عمان , توت بري / شمامش او اناناس مجفف , تمر عجوة المدينة عرجوني , تمر

سكري العلواني , صلصة جبنة تشيدر امريكا , جبنة موازيرلا , مرتديلا بقري سعودي , مرتديلا دجاج سعودي ,

جبنة نابلسي , جبنة ادام هولندي , جبنة نجوم تركية , لبنة تركية , كوكيز صغيرة بالشوفان , بيتزا وسط بالخضار ,

زيتون اخضر صغير مع ليمون وفلفل حار , زيتون كالامتا , دونات طويل بالشوكلاتة او صلصة السكر , كوكيز

بالجوز , كب كيك بكريمة التزيين الصفراء او الشوكلاتة , مكسرات استوائية مشكلة , قهوة هربي محمصة , مسحوق

الزنجبيل , جبنة كيري 12 قطعة , جبنة غمس وقرقش البقرة الضاحكة , زبادي كامل الدسم , جبنة كريم بوك ,

زبادي يونا ندى , حليب تمري نادك , جبنة غمس وقرقش كيري , جبنة فاخرة تشيدر براند , كريمة الطبخ او الخفق ,

عصير برتقال / اناناس , عصير طازج اصناف متنوعة ,جبنة موازيرلا بوك , جبنة موازيرلا مبشورة المراعي ,

دجاج كامل , برجر دجاج عادي , فول صويا اخضر , شيش كباب لحم بقري , عسل مانكو ,دابور املا للشعر ,

فازلين زبدة لكاكاو , فازلين زيت مقوي ومكثف للشعر للمزيد زوروا موقعنا عروض

 أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


Content Protection by DMCA.com


مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of معنى اسم جيفان وصفات حامل الاسم

معنى اسم جيفان وصفات حامل الاسم

26 مارس، 2020
Photo of عروض زين للاتصالات اليوم 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض زين للاتصالات اليوم 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان

26 مارس، 2020
Photo of ما معنى اسم الينار وصفات حاملِه

ما معنى اسم الينار وصفات حاملِه

26 مارس، 2020
Photo of عروض معارض نايس اليوم 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض معارض نايس اليوم 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان

26 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق