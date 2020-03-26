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عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض التميمي الرياض الاسبوعية 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة التميمي الرياض اليوم الخميس 26-3-2020 الموافق 2-8-1441

عروض التميمي الرياض : جزر عمان , توت بري / شمامش او اناناس مجفف , تمر عجوة المدينة عرجوني , تمر

سكري العلواني , صلصة جبنة تشيدر امريكا , جبنة موازيرلا , مرتديلا بقري سعودي , مرتديلا دجاج سعودي ,

جبنة نابلسي , جبنة ادام هولندي , جبنة نجوم تركية , لبنة تركية , كوكيز صغيرة بالشوفان , بيتزا وسط بالخضار ,

زيتون اخضر صغير مع ليمون وفلفل حار , زيتون كالامتا , دونات طويل بالشوكلاتة او صلصة السكر , كوكيز

بالجوز , كب كيك بكريمة التزيين الصفراء او الشوكلاتة , مكسرات استوائية مشكلة , قهوة هربي محمصة , مسحوق

الزنجبيل , جبنة كيري 12 قطعة , جبنة غمس وقرقش البقرة الضاحكة , زبادي كامل الدسم , جبنة كريم بوك ,

زبادي يونا ندى , حليب تمري نادك , جبنة غمس وقرقش كيري , جبنة فاخرة تشيدر براند , كريمة الطبخ او الخفق ,

عصير برتقال / اناناس , عصير طازج اصناف متنوعة ,جبنة موازيرلا بوك , جبنة موازيرلا مبشورة المراعي ,

دجاج كامل , برجر دجاج عادي , فول صويا اخضر , شيش كباب لحم بقري , عسل مانكو ,دابور املا للشعر ,

فازلين زبدة لكاكاو , فازلين زيت مقوي ومكثف للشعر للمزيد زوروا موقعنا عروض

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