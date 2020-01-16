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عروض التميمي القصيم الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

عروض التميمي القصيم الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق التميمي القصيم اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض التميمي القصيم الأسبوعية : بسكويت بأشكال حيوانات كيركلاند سيجنتشر الاصلي 4 باوند ، حلوى حامضة

أو جيلي يام إيرث 50 جرام ، كاتشب عادي أو حار لونو 53 جرام ، مياه فوارة برتقال او توت فيلد داي 355 مل ،

دعاسات للحمام 3 قطع ، مياه فولفيك ، جل الغسيل عادي أو مع داوني إريال باور 2 لتر ، سائل مزيل البقع عن

الاقمشة فانيش 3 لتر + 500 مل ، مناديل مضادة للبكتيريا عادي منعش أو للبشرة الحساسة 10 حبة ، مناشف

للمطبخ فاين كولكشن ، حفاظات كبيرة هجيز سوبر فليكس ، فحم الشرقية 2 كيلو ، شامبو بروتين هيمالايا 400 مل ،

معجون اسنان الاصلاح والحماية سنسوداين 75 مل ، معجون اسنان بالاعشاب أو المسواك كولجيت هيربال 125

مل ، مزيل لرائحة العرق نيفيا ، جل الاستحمام فا 250 مل ، لوشن او كريم نيفيا ، قهوة تحميص متوسط كيركلاند

سيجنتشر 40 اونص ، رقائق نخالة ويتابيكس 500 جرام ، خليط الكيك بيتي كروكر، كوكيز بقطع الشوكولاتة أو

كريمة البندق ميربا 175جرام ، خميرة فورية دي سي إل 500 جرام ، كليجا ديمه ، مكسرات -إكسترا هولينز 450

جرام ، مياه فولفيك ، بخاخ قاتل جميع الحشرات بف باف ، فراولة إيرث باوند فارم 284 جرام ، واليكم الصور

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