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عروض التميمي القصيم الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441

عروض التميمي القصيم الأسبوعية 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق التميمي القصيم اليوم الخميس 23-1-2020 الموافق 28-5-1441

عروض التميمي القصيم الأسبوعية : جبنة بالقشطة المراعي 24 حبة ، خبز البرجر سادة او بالسمسم لوزين 400

جرام ، ملح طعام اسواق التميمي 700 جرام ، مياه زيرو صوديوم أروى ، جل الغسيل داوني أو عادي إريال باور 3

لتر ، اقراص غسالة الاطباق الكل في 1 ، منعم الاقمشة داوني ، مناديل حمام فاين 16 + 4لفات ، مفارش سفرة موج

100 حبة ، قناع فائق الترطيب وملطف للبشرة غارنييه 32 جرام ، رقائق الإفطار بالفواكه والالياف ويتابيكس 500

جرام ، اكياس بسحاب لحفظ الطعام زيبلوك ، شوكولاتة بيضاء او بالحليب بقطع البسكويت هيرشي ، خليط المافن

براونيز او كوكيز بيتي كروكر ، رقائق بسكويت هشة بالشوكولاتة رينغو 192 جرام ، عسل طبيعي جبل الشيخ

775 جرام ، حليب طويل الاجل نادك ، الوان شمعية كرايولا 16 حبة ، كيك فوندان الشوكولاتة التمر والهيل او

جوز الهند اولالا 2 حبة ، ملوخية السنبلة 400 جرام ، قهوة عربية بالهيل او الزعفران نسكافيه اربيانا ، كاتشب

الطماطم سكر وملح اقل هاينز 400 جرام ، زيت دوار الشمس ابو زهرة 3 لتر ، ورق عنب قودي 960 جرام ، ذرة

حلوة الاصلية العملاق الاخضر ، كرز تشيلي 250 جرام ، جبن إمنتال إيرلندي جلينستال ، مسحوق زنجبيل ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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