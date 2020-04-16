

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:

0.7

( 1 أصوات)



عروض التميمي جبيل الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير

عروض التميمي جبيل الأسبوعية 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 ترقبوا خير في شهر الخير التي تقدمها لكم شركة التميمي جبيل اليوم الأربعاء 16-4-2020 الموافق 23-8-1441

عروض التميمي جبيل :, مشكل ميني نتس , شمس مالح , مكسرات تركية مشكلة , لوز ني , زبيب اصف , تين كيلو

, مشمش كيلو , بوك كريم / جبن شيدر , بوك جبن شيدر , بوك كريم جبنة , بوك كريمة الطبخ / خفق , بوك جبنة

مبشورة موازيرلا , البقرات الثلاث موازيرلا , كرافت جبن قابلة للدهن , لورباك رذاذ طبخ , بوك كريم جبن , ابو

قوس حليب بودرة , ابو قوس قشطة , اورال قشطة فيمد , بيتاك شوكوليفا كاكاو , طعمه جبن قشطة , امريكانا بقسماط

متنوع , امريكانا رولز متنوع , امريكانا هيرشي شوكو كوكيز , ديمة بسكويت كوكيز شوفان , امريكانا بوند كيك

منوع , ديمة زنجبيل بسكويت , ديمة بسكويت شا ي, مشكل ميني نتس , شمس مالح , مكسرات تركية مشكلة , لوز

ني , زبيب اصف , تين كيلو , مشمش كيلو , بوك كريم / جبن شيدر , بوك جبن شيدر , بوك كريم جبنة , بوك كريمة

الطبخ / خفق , بوك جبنة مبشورة موازيرلا , البقرات الثلاث موازيرلا , كرافت جبن قابلة للدهن , لورباك رذاذ طبخ

, بوك كريم جبن , ابو قوس حليب بودرة , ابو قوس قشطة , اورال قشطة فيمد , بيتاك شوكوليفا كاكاو , طعمه جبن

قشطة , امريكانا بقسماط متنوع , امريكانا رولز متنوع واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم