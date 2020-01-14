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عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 أقوى العروض لهذا الأسبوع

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 أقوى العروض لهذا الأسبوع التي تقدمها لكم شركة الثلاجة العالمية اليوم 14-1-2020 الموافق 19-5-1441

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية : دازل كريم 100 جرام ، مشوار مناديل ناعمة 6 حبة ، بوك كريمة خفق 500

مل ، كشته ارز مزه بسمتي 10 كيلو ، حلا كريم 170 جرام ، العلالي كريم شانتيه 84 جرام ، العربي زيت قلي

طبيعي 2 * 1.8 لتر ، ربيع شاي إكسبرس 100 كيس ، نادك يو اتش تي حليب منزوع الدسم / كامل / قليل الدسم

12 * 1 لتر ، آريكس سلك موعين خشن 3 حبة ، بيبي لايف سروال ، انيوم لانشون بقري 800 جرام ، داك

مسحوق غسيل 19 كيلو ، انكور جبنة كريم 900 جرام ، برونتو كرواسان متنوع 55 جرام ، الشعلان ارز بسمتي

كلاسيك هندي 10 كيلو ، نيدو حليب مجفف كامل الدسم 2500 جرام ، برايد جبنة موازريلا 1 كيلو ، بيك فلكس 5

شفرات حلاقة 2 حبات ، النخبة ميني برجر الدجاج 1 كيلو ، بيبي جوي حفاظات جامبو ، ريما سفرة حريري ، خس

طويل ، كلير شامبو 400 مل ، اصول دجاج ، اوشن فرش سمك فيليه ابيض 1 كيلو ، كلينكس مناشف مطبخ منزلية

رول ، فيمتو عصير ، جينتو مسحوق غسيل متنوع ، هاي شاي ، شيكو كوفي كاندي متنوع 300 جرام ، اسناد

كرسبي مشكل مغطى (كرنشي) ، 227 جرام ، اولكر فنجر ، هيومانا حبوب بالحليب 400 جرام ، واليكم الصور

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