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عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق الثلاجة العالمية اليوم الخميس 30-4-2020 الموافق 7-9-1441

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية : العلالي مسحوق الكاسترد 450 جرام ، مشوار مناشف مطبخ ، دريم كريم

كراميل ، ديمه كليجا بسكويت ، برونتو كرواسان متنوع 55 جرام ، كوفي جوي بسكويت قهوة ، جنا شراب متنوع ،

صانسيلك شامبو شعر 700 مل ، اومو مسحوق غسيل ، فيمتو شراب كورديال 710 مل ، حلواني طحينة سائلة

فاخرة 500 جرام ، جيلدا فاصولياء حمراء 400 جرام ، الذوق ورق عنب 930 جرام ، اوال قشطة ، الشفاء عسل

طبيعي 1 كيلو ، هايل قشطة ، كرافت جبن قابلة للدهن ، بوك قشطة قيمر ، بوك صلصة متنوع 500 مل ، اندومي

شعيرية سريعة التحضير ، الغربي بهارات مشكلة 250 جرام ، هايل معجون طماطم ، السنبلة جبنة موزاريلا

مبشورة 500 جرام ، النخبة فلافل حمص 400 جرام ، الذوق برجر بقري 1 كيلو ، صدور دجاج مجمدة ساديا ،

السعادة شاورما دجاج برازيلي ، باليرمو زبدة مخلوط غير مملحة ، جرين فيلد رمان 1 كيلو ، اناناس ، الملفوف ،

بيبي جوي حفاظات ميجا ، مشوار مناديل ناعمة 10 حبة ، نونو شامبو اطفال ، فا صابون متنوع ، دوف شامبو شعر

400 مل ، لوكس صابون سائل لليدين متنوع 250 مل ، برايتكس مطهر متنوع 3 لتر ، كومفرت منعم ملابس 3

لتر ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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