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عروض الثلاجة العالمية الدمام والخبر الأسبوعية 8 مايو 2020 الموافق 15 رمضان رمضان كريم

8 مايو، 2020
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عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية 8 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441 رمضان كريم


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عروض الثلاجة العالمية الدمام والخبر الأسبوعية 8 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الثلاجة العالمية الدمام والخبر الأسبوعية 8 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق الثلاجة العالمية اليوم الجمعة 8-5-2020 الموافق 15-9-1441

عروض الثلاجة العالمية الدمام والخبر : ايسكريم لوتس , ايسكريم هاجين دار , رقائق سبرينغ رول , سوينز , فطيرة

سادة سوينز , بيتزا سوبر سبريم , السنبلة , برجر الدجاج السنبلة , رقائق بف بيتسري , عجينة الكنافة وليمة , رقائق

السنبلة , عجينة كروسان , عجين سمبوسة قلي سولو , براتا بالمطعم الاسيوي السنبلة , خضراوات السنبلة , بطاطس

السنبلة , لب المانجو الفونسو السنبلة , سمبوسك اللحم / بالجبنة السنبلة , خضراوات وليمة , افخاد دجاج رفيعة ساديا

, انصاف صدور دجاج مجمدة ساديا , شاورما دجاج مجمد ساديا , دجاج مجمد ساديا , بطاطس مقلية رفيعة ساديا ,

برجر لحم ساديا , حلاوة طحينية بدبس التمر الجبل , حليب جفف كامل الدسم نيدو , حليب مجفف كامل الدسم الطائي

, حليب مجفف نستلة , حليب مجفف كامل الدسم لونا , حليب مبخر ابو قوس , حليب مكثف محلى نستلة , حليب كثف

محلى ماليزيانا , حلاوة طحينية سادة حلواني , مربى هيرو , قشطة الطائي / المزرعة الامريكيه , محلى سفيانا , زبدة

الفول السوداني ناعمة / خشنة قودي , شوفان ابيض , بوبينز , كورن فليكس كلوفر , رقائق ويتابريكس الاصلي ,

شوكو بونز , كونتري كورن فليكس ,

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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