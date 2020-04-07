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عروض الثلاجة العالمية الدمام و الخبر الأسبوعية 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض الثلاجة العالمية الدمام و الخبر الأسبوعية 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم أسواق الثلاجة العالمية اليوم الثلاثاء 7-4-2020 الموافق 14-8-1441

عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية : جبنة حلومي ، زيتون اسود كامل ، كرواسان كبير حشو متنوع ، بيتي فور ،

شابورة شرائح متنوع ، بستر طقم توزيع 5 حبة ، كينوود قطاعة بصل 500 واط ، جندول مبسرة يدوي ، مولينكس

مضرب بيض 200 واط ، كليك اون 2 شريحة سخان ساندويتش ، الشعلان العلمين ارز مزة هندي 10 كيلو ،

الجوف زيت زيتون اورجنيك 500 مل ، كلوس اب معجون اسنان متنوع 120 مل ، كومفرت منعم ملابس 4 لتر ،

روزيت سائل غسيل للايدي 3 لتر + 500 مل مجانا ، كلوركس 1 جالون + 472 مل مجانا ، فحم ابو غزال 10

كيلو ، شمسي مالح ، كاجو مالح ، قهوة تركي حب ، كويكر شوفان ابيض 500 جرام ، جينتو مطهر ارضيات متنوع

3 لتر ، الذوق سمبوسك باللحم / بالدجاج 900 جرام ، تورينت زيتون اخضر شرائح 935 جرام ، جبنة نابلسي ،

كعك بالتمر ، بسكويت برازق ، شابورة اصابع ، ستاره حمام منوعة متنوع ، برستيج بشكير 170 سم ، بستر مقلاة

غير قابلة للالتصاق ، مولينكس مطحنه 50 جرام 180 واط ، كينوود غلاية استيل 1.7 لتر ، الاصالة قهوة لقمتي 5

كيلو ، تان فطر ، فيري سائل غسيل الصحون ليمون 650 مل ، تايد مسحوق غسيل 1.5 كيلو ، مكسرات تركية

مشكلة ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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