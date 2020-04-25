

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:

4

( 1 أصوات)



عروض الثلاجة العالمية اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 عروض مذهلة للخضار و الفواكه الطازجة

عروض الثلاجة العالمية اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 عروض مذهلة للخضار و الفواكه الطازجة التي تسري حتى 10 رمضان 1441

عروض الثلاجة العالمية : كمثرى , عنب أخضر هندي , فليفلة أحمر , بروكلي , تفاح جالا , قرع امريكي , زهرة ,

كيوي , عروض مذهلة للخضار والفواكه الطازجة من أسواق النخبة العرض ساري من 1 رمضان وحتى 10

رمضان 1441 , و الكم الصورة الاتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم